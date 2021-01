A Alemanha registrou, nesta sexta-feira, 22.368 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas e, desta forma, ultrapassou a marca de dois milhões de infecções desde o início da pandemia, enquanto o número de mortos ficou em 1.113.

O número de positivos desde o anúncio do primeiro contágio no país já chega a 2.000.958 e o de óbitos está em 44.994, segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia.