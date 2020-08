A Alemanha retomou nesta segunda-feira a atividade escolar, de forma quase experimental, com a reabertura das escolas em um dos estados federados, em meio ao debate sobre o uso obrigatório de máscaras no interior das instituições de ensino.

As aulas começaram, em calendário escalonado definido pelas autoridades locais, no 'Länder' de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, no noroeste do território alemão, que tem 1,8 milhões de habitantes e, aproximadamente, 153 mil estudantes.