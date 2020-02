As autoridades de saúde alemãs confirmaram neste sábado um oitavo caso de infecção por coronavírus, outro trabalhador de uma empresa na Baviera com o qual os casos anteriores detectados até agora estão ligados.

O novo caso confirmado é o de um homem de 33 anos, que vive em Munique e trabalha na fábrica tetos solares para automóveis Webasto, no distrito de Starnberg, como confirmou o Ministério da Saúde da Baviera, com base em informações do Escritório Regional de Saúde e Segurança Alimentar.

Dos testes realizados em empregados da Webasto entre quarta-feira e sexta-feira, 139 foram negativos e dois positivos. Além disso, das 124 pessoas que aterrissaram nesta tarde de Wuhan em um voo da força aérea alemã, uma foi admitida com sintomas na clínica universitária em Frankfurt, enquanto esperava para saber se ela era positiva, informou a imprensa local.

Dez outras pessoas também foram transferidas para a clínica universitária, embora por outras razões médicas não relacionadas com o vírus misterioso, ao menos inicialmente. Essas 11 pessoas já tinham sido isoladas durante o voo.

As outras 113 pessoas retiradas de Wuhan, epicentro da epidemia, foram transportados para o quartel general das forças armadas em Germersheim, no oeste da Alemanha, onde chegaram pouco antes das 23h (local, 19h de Brasília) para serem colocadas em quarentena durante os 14 dias considerados o período de incubação.

Havia 124 passageiros no avião, quatro a menos do que o número citado esta manhã pelas autoridades, incluindo 100 alemães, 22 chineses, um americano e um romeno. Entre eles, estavam 21 crianças com menos de sete anos de idade. EFE

egw/dr