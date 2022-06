O governo da Alemanha declarou nesta quinta-feira estado de alerta no plano emergencial de gás, diante da diminuição do fornecimento pela Rússia e os altos preços, ao mesmo tempo em que garantiu que a segurança do abastecimento segue garantida.

"O gás, a partir de agora, é um bem escasso", admitiu o ministro da Economia e Clima, Robert Habeck, em entrevista coletiva.