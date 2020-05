A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, anunciou nesta segunda-feira que o país fará doação de 525 milhões de euros (R$ 3,2 bilhões) para a iniciativa global de desenvolvimento e distribuição de uma vacina para Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

A informação foi divulgada durante uma videoconferência realizada entre os integrantes do fundo Resposta Global, apoiada pela ONU e pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Segundo Merkel, a ação é "um sinal de esperança" para conseguir superar de forma coordenada a pandemia.

A iniciativa é uma aliança global de colaboração científica que tem como objetivo acelerar a pesquisa de vacinas, tratamentos e testes de diagnóstico para a Covid-19. Mais cedo, a França anunciou doação de 500 milhões de euros (R$ 2,96 bilhões) para o fundo.

Merkel admitiu que entre as medidas que os líderes mundiais buscam adotar estão o aumento da quantidade de exames, pesquisa por uma possível vacina, preparação da produção dela e cooperação com os países africanos para que reforcem os sistemas de saúde.

A chanceler garantiu que a Alemanha está comprometida com o objetivo comum de melhora das condições do maior número de pessoas ao redor do planeta.

Segundo Merkel, o país irá destinar 1,3 bilhão de euros (R$ 7,9 bilhões) para o combate por meios multilaterais a pandemia da Covid-19, já que além do fundo Resposta Global, irá apoiar organizações e elevar a ajuda humanitária que faz.

A intenção da União Europeia, a principal impulsionadora da aliança, é conseguir 7,5 bilhões de euros (R$ 44,5 bilhões) entre diferentes países, organizações e líderes globais. EFE

jpm/bg