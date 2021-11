O presidente do BID, Mauricio Claver-Carone. EFE/Robert Perry

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o governo da Alemanha anunciaram nesta terça-feira a criação de um fundo de US$ 20 milhões para apoiar políticas fiscais que tenham aspirações ambientais e sirvam para alcançar os objetivos do Acordo de Paris contra as mudanças climáticas.

O fundo fiduciário foi lançado em um evento durante o segundo dia da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), que está sendo realizada até 12 de novembro na cidade escocesa de Glasgow.