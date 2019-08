"Hoje é um dia significativo no caminho para a culminação da reunificação", afirmou em comunicado o ministro de Finanças, o social-democrata Olaf Scholz, grande impulsor desta medida que foi recebida com receio tanto dentro como fora da grande coalizão. EFE/ Omer Messinger

O conselho de ministros da Alemanha aprovou nesta quarta-feira a eliminação, para a grande maioria dos contribuintes, do imposto de solidariedade que era pago desde 1991 pelos cidadãos do lado ocidental para financiar os custos da reunificação.

O projeto de lei prevê que a partir de 2021 deixem de pagar este imposto (que representa 5,5% do imposto sobre a renda e do imposto de sociedades) 90% dos contribuintes germânico-ocidentais com menos ingressos. Depois, para 6,5% a carga será reduzida parcialmente e para os 3,5% com mais ingressos, o imposto continuará sendo pago integralmente.