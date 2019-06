A Alemanha se prepara para enfrentar a semana mais quente do ano, com altas temperaturas que podem alcançar 40 graus, um recorde para um mês de junho no país e com "noites tropicais puras", segundo as previsões divulgadas nesta segunda-feira.

Nas próximas noites, estão previstas nas áreas metropolitanas temperaturas mínimas de entre 20 e 25 graus, disse à Agência Efe Lars Kirchhübel, do Serviço Meteorológico Alemão, que acrescentou que haverá "noites tropicais puras".