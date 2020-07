O ministro de Relações Exteriores da Alemanha, Helge Braun, admitiu nesta segunda-feira que é favorável a uma rigidez maior no combate à importação de casos de infecção pelo novo coronavírus de países que estão sendo considerados como de risco, como os Estados Unidos.

Segundo o integrante do governo, está sendo avaliada a introdução de testes obrigatórios de detecção do patógeno nos aeroportos, que seriam feitos em passageiros provenientes desta zona vermelha de alerta, como forma de evitar uma segunda onda de casos no território alemão.