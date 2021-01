A Alemanha comunicou nesta sexta-feira, com base em análises preliminares, o primeiro caso de covid-19 no país provocado pela variante do novo coronavírus descoberta no Brasil.

Segundo informou o departamento de Assuntos Sociais do estado de Hesse, um viajante assintomático procedente do Brasil aterrissou na quinta-feira no aeroporto de Frankfurt e testou positivo para a covid-19 mediante um exame de PCR.