Os testes para detecção do novo coronavírus serão obrigatórios na Alemanha a partir do próximo sábado para todos os viajantes que retornam de áreas consideradas de alto risco, incluindo o Brasil, informou o Ministro da Saúde, Jens Spahn, nesta quinta-feira.

O plano de obrigar a realização dos testes já havia sido aprovado na semana passada, mas a data ainda não havia sido definida. De acordo com o novo regulamento, os viajantes terão que apresentar um teste realizado nas últimas 48 horas no local de entrada no país, seja aeroporto, estação ferroviária ou terminal de ônibus, ou dentro de três dias em qualquer um dos locais preparados para esse fim.