A Alemanha concluirá no dia 7 de junho a imunização contra a Covid-19 dos grupos prioritários e, a partir dessa data, qualquer pessoa com mais de 16 anos poderá marcar uma data para se vacinar, segundo informou nesta segunda-feira o ministro da Saúde alemão, Jens Spahn.

Spahn tomou esta decisão em conjunto com os chefes de saúde dos 16 Länder do país em uma videoconferência sobre a campanha de vacinação, na qual concordaram ainda que a partir desse dia as doses comecem a ser administradas também por médicos particulares e de empresas.