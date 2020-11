As unidades de terapia intensiva (UTIs) registrarão, em menos de um mês, o recorde de internações por Covid-19 desde o início da propagação do novo coronavírus no país, garantiu, em entrevista publicada neste domingo, Gerald Gass, presidente da Sociedade Alemã de Hospitais.

"Em duas ou três semanas, superaremos a quantidade máxima de pacientes que tivemos em abril. É algo que já não podemos evitar", disse o dirigente da entidade ao jornal local "Bild".