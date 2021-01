O ministro do Interior da Alemanha, Horst Seehofer, confirmou nesta quinta-feira a intenção do governo de proibir a entrada de viajantes provenientes de países com presença de mutações no coronavírus e referiu-se explicitamente ao Brasil, Reino Unido, Portugal e África do Sul.

"Neste momento estamos em fase de coordenação entre os ministérios a fim de proibir a entrada desses países, ou seja, regiões com presença de mutações", disse Seehofer, em declarações anteriores à reunião informal de ministros do Interior da União Europeia (UE), que é realizada em formato virtual.