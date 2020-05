O ministro de Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, declarou nesta segunda-feira que o país fará todo o possível para suspender a recomendação em vigor até 14 de junho de não viajar ao exterior para passar férias em destinos turísticos europeus.

Em entrevista à televisão pública alemã "ZDF", Maas falou sobre o encontro que teria nesta segunda com dez ministros de outros países do Velho Continente, que, segundo ele, são os destinos preferidos dos alemães no Velho Continente. A ideia é discutir os critérios que poderiam tornar possíveis as férias de verão (junho a setembro no hemisfério norte).

No momento, ainda nas palavras de Maas, a evolução no combate à pandemia do coronavírus é "positiva em quase todos os lugares". Por isso, há uma base para falar sobre o cancelamento da recomendação de não viajar e substituí-la por indicações que permitam aos turistas tomar sua própria decisão sobre férias no exterior e para onde ir ou não.

O ministro acrescentou que existem condições para que nações como Itália e Espanha, atingido de maneira mais dura pela crise sanitária global, estejam dispostos a reabrir suas fronteiras e receber estrangeiros e lembrou que esses países já tomaram essa decisão.

Maas afirmou que o que precisa ser feito agora é conversar sobre como organizar tudo para que as pessoas se sintam à vontade durante as férias, mas, ao mesmo tempo, não haja novos surtos de infecção pelo vírus SARS-CoV-2. EFE

egw/dr