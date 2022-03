A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, prometeu nesta segunda-feira que os países ocidentais farão a Rússia "prestar contas" usando "todos os meios e mecanismos disponíveis", em resposta à invasão da Ucrânia e aos ataques de Moscou a alvos civis.

"Os tribunais decidirão, mas para mim são crimes de guerra e crimes contra a humanidade", disse Baerbock durante seu discurso no Fórum Humanitário Europeu, organizado conjuntamente em Bruxelas pela Comissão Europeia e pela presidência francesa do Conselho, e no qual vários ministros das Relações Exteriores da União Européia (UE) falaram sobre a proteção de civis na guerra.