A Alemanha prorrogou até o dia 31 de janeiro as restrições (incluindo o fechamento de colégios e comércios não essenciais) e endureceu algumas, como as limitações a reuniões privadas, que a partir de agora só poderão incluir uma pessoa que não more na mesma residência.

Essas medidas fazem parte do novo pacote de restrições à vida pública e à atividade econômica definidas em videoconferência pela chanceler alemã, Angela Merkel, e os chefes dos 16 governos regionais do país para frear a propagação da covid-19, após uma negociação de mais de cinco horas.