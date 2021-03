A Alemanha recuou no relaxamento de restrições contra a Covid-19 e terá uma Semana Santa atípica, com quase todo o país paralisado, diante uma alta no número de casos confirmada nesta terça-feira.

Hoje, o Instituto Robert Koch (RKI), a agência epidemiológica alemã, divulgou que a incidência acumulada nos últimos 14 dias é de 108,1 novos casos de infecção por cada 100 mil habitantes, com tendência de alta.