As infecções diárias pelo novo coronavírus na Alemanha ultrapassaram nesta quarta-feira a marca de 1,5 mil pela primeira vez em mais de três meses, enquanto os casos atribuíveis a pessoas de áreas de risco aumentam para 39%.

Desta forma, entre ontem e hoje, as novas infecções atingiram 1.510. Antes, o maior número diário de casos havia sido registrado no dia 1º de maio, com 1.639 positivos.