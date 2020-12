A Alemanha confirmou nesta quinta-feira 32.195 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, quase 1,8 mil a mais que há uma semana, enquanto o número de mortes atingiu 802 entre ontem e hoje, 104 a mais que na última quinta.

O recorde de infecções diárias foi alcançado na última sexta-feira, com 33.777 novos positivos - incluindo cerca de 3,5 mil casos do estado federado de Baden-Württemberg que não haviam aparecido na contagem do dia anterior, com 26.923 infecções oficiais - enquanto o maior número de óbitos foi registrado ontem, com 962.