A Alemanha anunciou nesta sexta-feira ter registrado em 24 horas, 2.958 novos casos de infecção pelo coronavírus, elevando o total no país para 13.957, enquanto as mortes agora são 31, 11 a mais do que a divulgada ontem em boletim do Instituto Robert Koch, principal centro de epidemiologia local.

O presidente do órgão público, Lothar Wieler, alertou para um "crescimento exponencial" do registro de novos pacientes. Segundo o especialista, são 17 novos pacientes para cada 100 mil habitantes, com algumas diferentes entre as diferentes regiões.

Segundo os dados apresentados pelo instituto, os estados da Renânia do Norte-Westfalia, Baden-Württemberg e Baviera são os três com mais casos, com 3.497, 2.746 e 2.401, respectivamente. Por outro lado, Turíngia e Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental estão no fim da lista, com 149 e 131, nesta ordem.

Para Wieler, a Alemanha ainda vive o início da crise sanitária, já que a curva de casos ainda começa a subir. O presidente do órgão epidemiológico, no entanto, garante que o país está pronto para encarar a pandemia, já que está realizando testes rapidamente.

"Ganhamos tempo para preparar os hospitais", explicou o dirigente do Instituto Koch.

Wieler, no entanto, insistiu na necessidade da população se precaver, seguindo "as regras do jogo", cobrando que os céticos sobre o avanço do novo coronavírus "abram os olhos para a realidade. EFE

egw/bg