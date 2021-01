A Alemanha registrou 1.188 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde, além de 31.849 novos casos, informou nesta sexta-feira o Instituto Robert Koch (RKI).

O maior número de mortes até o momento foi anunciado em 30 de dezembro, com 1.129 vítimas, enquanto o recorde de infecções diárias foi registrado no dia 18 do mês passado, com 33.777 casos.