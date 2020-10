16 out 2020

EFE Berlim 16 out 2020

A Alemanha registrou, nesta sexta-feira, 7.334 novas infecções pelo novo coronavírus nas últimas 24 outras, representando um novo recorde de casos desde o início da pandemia, segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia.

Com isso, o número de infecções registradas até o momento no país é de 348.557, com 9.734 mortes e 284.600 pacientes recuperados.