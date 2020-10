As autoridades da Alemanha registraram um novo aumento de casos do novo coronavírus, com 18.681 infecções nas últimas 24 horas, enquanto o número de casos ativos chega a cerca de 143 mil, segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia atualizados nesta sexta-feira.Há uma semana, o número de novos casos registrado foi de 11.242.

A Alemanha registra até o momento 499.694 casos e 10.349 óbitos por Covid-19, após a confirmação de 77 novas vítimas.