A Alemanha registrou 962 mortes nas últimas 24 horas, seu recorde diário em toda a pandemia, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Robert Koch (RKI) de virologia.

Além disso, foram registrados 24.740 casos entre ontem e hoje. O recorde de novas infecções aconteceu na última sexta-feira, com 33.777 novos positivos.

Os dados refletem certa contenção de contágios em relação à semana anterior, em que foram ultrapassados os 27,4 mil, embora os dados de um estado federado - Saxônia - não tenham sido computados por problemas técnicos.

Na Alemanha como um todo, a incidência acumulada nos últimos sete dias é de 195,6 casos por 100 mil habitantes - ontem foram 197,6 casos, com novas infecções em sete dias totalizando 162.256 casos.

É especialmente alarmante a situação na Saxônia (parte oriental do país), onde a incidência semanal por 100 mil habitantes é de 414,1, mais do que o dobro da média do país como um todo.

Em seguida aparece a Turíngia, também no leste, com 319 casos por população em sete dias.

Com os dados de hoje, o número total de infecções verificadas desde o início da pandemia na Alemanha chega a 1.554.920 - das quais 1.160.100 são pacientes recuperados. Já as vítimas da Covid-19 subiram para 27.968. EFE

