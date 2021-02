As autoridades de saúde da Alemanha registraram, nesta sexta-feira, 12.908 novos casos e 855 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia.

Após este novo boletim, o número de positivos desde o anúncio do primeiro contágio no país, em 27 de janeiro do ano passado, é de 2.264.909 e o de óbitos, 60.597.