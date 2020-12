A Alemanha registrou, nesta terça-feira, 19.528 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, cerca de 5 mil a mais do que há uma semana, enquanto o número de mortes chegou a 731, representando um aumento de 231 vítimas a mais que na terça-feira passada.

Segundo últimos dados do Instituto Robert Koch (RKI), o número de positivos desde o anúncio do primeiro contágio no país, no final de janeiro, é de 1.530.180, com 27.006 óbitos, enquanto em torno 1.136.700 pessoas foram registradas como recuperadas da doença.