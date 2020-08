A Alemanha registrou nesta terça-feira mais 966 casos de infecção pelo novo coronavírus, atingindo elevação nos patamares da última semana, quando por três dias consecutivos houve mais de 1.000 resultados positivos em testes de diagnóstico.

Entre a última quinta-feira e sábado, foram contabilizados 1.045, 1.147 e 1.122 casos, respectivamente. Depois, os números caíram para 555 no domingo e 436 na segunda-feira, de acordo com os dados do Instituto Robert Koch (RKI), referência em epidemiologia no país.