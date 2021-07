A campanha de vacinação na Alemanha sofreu uma desaceleração significativa, principalmente no que diz respeito às primeiras doses, e no domingo teve seu ponto mais baixo desde 7 de fevereiro, com 30.671 pessoas vacinadas pela primeira vez, segundo os últimos dados do Instituto Robert Koch (RKI).

Durante a semana, foram administradas 678.459 primeiras doses, o nível mais baixo desde a terceira semana de fevereiro, quando houve falta de vacinas na Alemanha.