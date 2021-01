A Alemanha registrou, nesta quinta-feira, um novo recorde com 1.244 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, superando a marca atingida na última sexta, de 1.188, enquanto o número de novas infecções diárias subiu para 25.164, de acordo com dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia.

O número de positivos desde o anúncio do primeiro contágio no país é de 1.978.590 e 43.881 vítimas.