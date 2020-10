22 out 2020

EFE Berlim 22 out 2020

O número de casos do novo coronavírus segue aumentando cada vez mais na Alemanha, após o registro de 11.287 infecções nas últimas 24 horas, de acordo com os dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia atualizados nesta quinta-feira.

As 7.830 infecções registradas no último sábado já haviam marcado um recorde pelo terceiro dia consecutivo desde o início da pandemia.