A Alemanha registrou nesta quarta-feira seu recorde de mortes por Covid-19, com 590 novas vítimas, de acordo com informações do Instituto Robert Koch (RKI).

Além disso, o centro relatou 20.815 novas casos, 3 mil a mais do uma semana, mas abaixo do pico registrado de 23.648 registrado no dia 20 de novembro.