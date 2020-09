O governo da Alemanha vai propor o acolhimento de outros 1,5 mil refugiados do campo de Moria, na Grécia, a maioria dos quais são famílias com crianças, após um acordo interno firmado entre a chanceler Angela Merkel e o ministro do Interior, Horst Seehofer.

O acordo surgiu depois que as autoridades alemãs divulgaram na segunda-feira sua disposição de acolher "uma parte substancial" daquele campo, não apenas os menores de idade que ficaram desabrigados após o incêndio ocorrido há alguns dias.