A Alemanha superou pelo segundo dia consecutivo a marca do milhar de casos de infecção pelo novo coronavírus, de acordo com dados apresentados nesta sexta-feira pelo Instituto Robert Koch (RKI), referência em epidemiologia no país.

O balanço oficial aponta para o registro de 1.147 resultados positivos em testes de diagnóstico. Ontem, pela primeira vez desde 7 de maio deste ano, o contágio havia ido além da barreira dos quatro dígitos, com 1.045.