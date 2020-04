O Instituto Robert Koch, órgão do governo da Alemanha que contabiliza dados no país sobre a pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, divulgou nesta segunda-feira que foram registradas 2.537 infecções e 126 mortes a mais do que no boletim da véspera.

Com isso, de acordo com os dados que são utilizados pelas autoridades locais, mas que levam em conta 13 dos 16 estados federados, são 123.016 casos e 2.799 óbitos desde o início da crise.

Os dados de hoje, no entanto, são considerados provisórios, já que durante o feriado da Semana Santa é possível que informações não tenham sido computadas ou verificadas em partes do país. Como ainda não é dia útil na Alemanha, é esperado que amanhã haja atualização.

Os números apresentados pelo Instituto Robert Koch são diferentes ao da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, que tem um sistema mais dinâmico de contabilização e indica 127.854 casos de infecção e 3.022 mortes na Alemanha.

O número de pacientes que receberam alta no país, no entanto, é bem próximo entre os dois órgãos, ambos em pouco mais de 64 mil.

Até o momento, a Alemanha ocupa o quinto lugar em países de maior contágio, atrás de Estados Unidos, Espanha, França e Itália, mas a redução da curva de novas infecções vem criando expectativa de relaxamento nas restrições acordadas entre a chanceler, Angela Merkel, e os governantes regionais.

Desde o dia 22 de março, vale em todo o país a proibição de aglomerações, saídas de mais de duas pessoas de casa - com exceções. É permitida a prática de atividades físicas ao ar livre, de maneira individual.

Cada governo dos estados, os chamados "Land" são responsáveis por adotar as medidas impostas ou não. A Baviera, região mais afetada no país, é a mais restritiva, com confinamento quase total.

As autoridades locais, no entanto, vêm apontando que a população vem cumprindo as indicações feitas, em maioria, está evitando deslocamentos desnecessários e ficou em casa mesmo no período do feriado da Semana Santa.

As restrições seguirão vigentes até, pelo menos, o dia 19 deste mês, quando acaba o período de férias escolares. Nesta quarta-feira, haverá nova reunião entre Merkel e os governantes regionais, para avaliar as medidas e os próximos passos.

RESPALDO CIENTÍFICO.

Um grupo de pesquisadores que vem formando a base de consulta da chanceler, da Academia Superior Leopoldina, divulgou nesta segunda-feira as recomendações, em que consta, inclusive, a retomada a atividade educacional.

A sugestão é que crianças de até dez anos sigam em casa, enquanto as maiores possam retornas às aulas, com uso de máscaras de proteção e respeitando normas de distanciamento social.

Os especialistas, no entanto, afirmam que é condição prévia para a manutenção das atividades escolares, a manutenção de um baixo índice de contágio e o respeito a um nível alto de padrões de higiene.

A partir daí, gradualmente, seriam retomados o funcionamento do comércio e de órgãos de governo, o trabalho presencial em setores considerados não essenciais, para na fase seguinte, sem um prazo definido, ser autorizada a realização de eventos culturais e esportivos.