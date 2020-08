As autoridades de saúde da Alemanha registraram 879 novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o número de casos ativos para cerca de 8,1 mil, segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI) atualizados nesta terça-feira.

Enquanto isso, o número de mortes por Covid-19 é de 9.156, oito a mais que no dia anterior.