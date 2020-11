A Alemanha registrou nesta terça-feira mais 15.332 casos de infecção pelo novo coronavírus e outras 154 mortes por Covid-19, segundo dados apresentados pelo Instituto Robert Koch (RKI), a agência de epidemiologia do país.

A quantidade de positivos contabilizada hoje indica uma ligeira alta na comparação com a véspera, quando houve notificação de 13.363 casos, embora no fim de semana nem todos os estados federados repassem as informações para o RKI.