A Alemanha registrou nesta quinta-feira mais 22.046 casos de infecção pelo novo coronavírus, além de 479 mortes provocadas pela Covid-19, de acordo com boletim apresentado pelo Instituto Robert Koch, a agência local de epidemiologia.

As quantidades de notificações são ligeiramente inferiores aos respectivos recortes no contágio e de vítimas, o que mantém o sinal de alerta no país.