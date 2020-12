A Alemanha registrou nesta sexta-feira mais 23.449 casos de infecção pelo novo coronavírus e 432 mortes por Covid-19, de acordo com dados apresentados pelo Instituto Robert Koch (RKI), a agência de epidemiologia do país.

Segundo as informações contabilizadas pelo órgão, hoje foram notificados 1.403 positivos a mais do que na véspera, e 643 a mais do que, exatamente, uma semana atrás.

O número mais alto de casos registrado em um mesmo dia ainda é de 23.648, de 20 de novembro. Já o de mortes foi alcançado dois dias atrás, de 487.

Desde o início da pandemia da Covid-19, a Alemanha já teve a confirmação de 1.130.237 de infecções pelo patógeno e contabilizou 18.034 vítimas da doença.

De acordo com o RKI, a incidência acumulada nos últimos sete dias é de 134,9 casos para cada 100 mil habitantes. A marca vai muito além das 50 por cada 100 mil, considerada necessária de se alcançar, para que seja possível rastrear todas as cadeias de contágio.

Ainda segundo o Instituto Robert Koch, a taxa de reprodução (R) na Alemanha está em 0,94, o que significa que, um grupo de 100 pessoas que testou positivo infecta em média outras 94.

Já de acordo com dados da Associação Interdisciplinar de Medicina Intensiva e de Emergência da Alemanha, 3.980 pacientes estão internados nas UTIs do país com Covid-19, sendo que 2.381 deles precisam de auxílio para respirar.