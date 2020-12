As autoridades da Alemanha registraram nesta quinta-feira um novo recorde de 23.679 novas infecções por Covid-19 nas últimas 24 horas, enquanto o número de mortos subiu para 440, após atingir a marca ontem de 590 vítimas, chegando assim a 20 mil óbitos desde o início da pandemia.

O recorde anterior de infecções diárias havia sido registrado no dia 20 de novembro, com 23.648 positivos em 24 horas. O número de casos positivos desde o início da pandemia no país, no final de janeiro, é de 1.242.203, com 20.372 óbitos, segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI).