O governo da Alemanha proibirá a partir deste sábado a entrada de viajantes de países com alta presença de mutações do coronavírus Sars-CoV-2, causador da covid-19, como Brasil, Reino Unido e África do Sul, além de Portugal e Irlanda.

A medida, que havia sido antecipada na quinta-feira pelo ministro do Interior, Horst Seehofer, foi aprovada nesta sexta-feira para que passe a vigorar no sábado. Serão afetadas as pessoas que entrarem na Alemanha por via aérea, terrestre ou marítima até, previsivelmente, o dia 17 de fevereiro, segundo a revista "Der Spiegel".