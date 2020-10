A Alemanha voltou a registrar mais de 2,6 mil novas infecções nas últimas 24 horas, após atingir um novo recorde na última sexta-feira com 2.673 casos, algo que não ocorria desde a segunda metade de abril, de acordo com dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia atualizados nesta terça.

As autoridades sanitárias registraram 2.639 novas infecções entre ontem e hoje, em comparação com 1.382 no dia anterior, um número menor devido ao fato de que nem todos os estados federados comunicam seus dados no fim de semana.