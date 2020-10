A Alemanha registrou 4.325 novas infecções por covid-19 nas últimas 24 horas - abaixo do novo recorde de 7.830 registrado no sábado - o que é atribuído, no entanto, ao fato de nem todos os estados federados comunicaram seus dados no final de semana.

Ainda assim, o número é notavelmente maior do que os 2.467 casos registrados há uma semana.