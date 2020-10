22 out 2020

EFE Paris 22 out 2020

A polícia da França realizou nesta quarta-feira a evacuação de uma estação ferroviária na cidade de Lyon, no sudeste do país, depois que uma mulher ameaçou explodir um pacote que carregava com ela, segundo informou a imprensa local.

De acordo com o jornal "Le Progrès", a pivô do incidente gritava, em árabe, "Allah-u-Akbar", que significa "Deus é grande".