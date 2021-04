Autoridades do Chile informaram nesta segunda-feira a retirada de 5.595 toneladas de salmões mortos devido à proliferação de algas nocivas, um fenômeno que especialistas classificam como uma "catástrofe ambiental" e pelo qual culpam tanto as mudanças climáticas quanto a "salmonicultura irresponsável".

As microalgas, que deixam os peixes sem oxigênio, atingem há várias semanas as regiões de Aysén e Los Lagos, que ficam no sul do país e lideram a produção nacional de salmão, sendo responsáveis por 88% da safra total.