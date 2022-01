A aliança militar pós-soviética liderada pela Rússia, a Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC), começou nesta quinta-feira a retirar os 2.030 soldados que foram enviados ao Cazaquistão após o país ser abalado por protestos violentos no começo do mês.

Em Almaty, maior cidade cazaque e epicentro das manifestações, que tiveram início no dia 2 depois do anúncio de aumento dos preços do gás liquefeito, uma cerimônia de despedida dos soldados foi realizada no Instituto Militar do Exército, de acordo com o portal "Tengrinews".