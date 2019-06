O prazo legal para a formação de alianças para as eleições presidenciais da Argentina se encerra nesta quarta-feira, mas o complexo mapa político do país parece já estar definido após surpreendentes anúncios nos últimos dias.

Enquanto os argentinos ainda digerem a decisão do presidente Mauricio Macri de escolher o senador peronista Miguel Ángel Pichetto como companheiro de chapa para tentar a reeleição, as rodas políticas em Buenos Aires foram abaladas com a notícia de outra coalizão pouco esperada entre aqueles que acompanham a corrida pela Casa Rosada.