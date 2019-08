Gigante do comércio eletrônico mundial, a AliExpress começa a ganhar a Europa com a primeira loja física da empresa na região, que será aberta no próximo domingo em Madri, capital da Espanha.

O diretor operacional da empresa na Espanha, Eduardo Pisa, disse que espera que a loja seja a "porta" da gigante chinesa na Europa e explicou que Madri foi escolhida por representar um "enclave estratégico", sendo o país com o maior volume de compras feitas online na região, só superado em nível mundial por China, Estados Unidos e Rússia.