Os brasileiros Alisson, do Liverpool, e Ederson, do Manchester City, foram indicados nesta sexta-feira ao Troféu Yashin, em que a revista francesa "France Football" reconhece o melhor goleiro de futebol masculino do ano.

O titular dos 'Reds' tentará repetir o que aconteceu em 2019, quando recebeu a honraria. No ano passado, o ganhador foi o italiano Gianluigi Donnarumma, do Paris Saint-Germain, que não ficou entre os cinco finalistas deste ano.