O goleiro Alisson Becker, do Liverpool, é o único brasileiro na seleção do ano eleita pela Fifa no prêmio The Best, realizado nesta quinta-feira em cerimônia virtual em Zurique.

Liverpool e Bayern de Munique são os times com mais representantes na seleção, com quatro nomes cada, sendo um deles em comum.

Pela equipe inglesa, foram eleitos Alisson, o lateral-direito Alexander Arnold, o zagueiro Virgil van Dijk e o meia Thiago, que se transferiu para o Liverpool após conquistar a Liga dos Campeões com o Bayern de Munique, que também contou com o lateral-direito Alphonso Davies, o polivalente Joshua Kimmich e o atacante Robert Lewandowski.

A seleção do ano foi escalada da seguinte forma: Alisson (Liverpool); Alexander-Arnold (Liverpool), Van Dijk (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid) e Alphonso Davies (Bayern de Munique); Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Kevin De Bruyne (Manchester City) e Thiago (Bayern de Munique/Liverpool); Lionel Messi (Barcelona), Robert Lewandowski (Bayern de Munique) e Cristiano Ronaldo (Juventus).